駕照是用雞腿換的？大陸山東近日有民眾發現，一名女性駕駛開車到停車場，豈料她的停車技術似乎不佳，停了好幾次都不成功，最後她竟直接下來「用手推車」，讓不少網友驚呼不可思議，過程全被路人拍下，在網路上引發討論。

根據《網易科技頻道》報導，山東濟寧一名女駕駛開車到停車場後，雖然很快就找到停車位，但她倒車倒了好幾次，都未成功停進車位，讓駕駛非常苦惱，又沒有人可以幫忙，她竟直接走下車，用手推車的方式把轎車推進車位，期間還不忘調整方向盤，才順利將車停好。

駕駛用手推車的影片曝光後，不少網友表示，「車技不夠，力氣來湊」、「技術這麼差，何苦買車呢？比通勤還累啊」、「遇到技術不好的駕駛真的很頭痛，還可能影響別人，她停這麼旁邊，停在右側的駕駛根本進不了去」。

不過該怎麼停好車，一直都是駕駛討論的問題，其中「路邊停車」更是不容易，台灣一名網友曾在臉書社團《好想去旅行》提到，自己雖然會開車，但永遠只會倒車入庫，路邊停車完全無法，此文一出引起共鳴，還有人分享經驗，「有倒車影像比較容易」、「我通常都是找停路邊一整排的第一個或最後一個位子」。