外籍男遭休旅車撞搶救不治 駕駛酒測值0.58│中視新聞 20221102

台北市大安區1日晚間發生離奇車禍，1日晚上9時許，一名52歲向姓男子駕駛白色保時捷休旅車，沿敦化南路二段北向南行駛，在快車道撞上穿越分隔島1名外籍聯合航空空少，造成該位空少送醫後不治。警方調查肇事者身分後發現，向男是北市某老牌連鎖按摩院少東，目前自己也在東區經營多家高級按摩院，在政商界小有名氣。

據了解，向男家族經營的老字號按摩理容院立足於北市中山區，不少政商名流都是固定老客人，向男事後又在大安區經營多家高級按摩院，在政商界小有名氣。

根據調查，1日晚間向男在大安區某餐廳聚餐、席間喝了數杯紅酒、當時正準備駕車返回新店住處卻不慎肇事，酒測值為0.58，明顯超標，警方查出，向男過去就有酒駕紀錄。

車禍現場是雙向快車道，敦化南路的分隔島上也設有「禁止行人穿越」的立牌，未料該位空少違規穿越遭警駕者撞擊身亡，警方正擴大調閱畫面釐清事故原因，全案由北市警大安分局與交通分隊調查中。

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