對於中共擬改變海峽中線，國安會祕書長顧立雄今天表示，我方會透過戰備偵巡等方式，來維持中線存在。至於中共是否會加速解決台灣問題？他說，中國目前有經濟下滑、失業率上升等許多內部問題亟待處理，至少在未來兩三年內，還看不到要在台海採取冒進行動。

顧立雄今天接受YahooTV節目《齊有此理》專訪，外界擔心中共二十大後可能加速對台動武，他說，我們會審慎的應對任何所有可能的分析，現在並沒有任何具體情報和癥候顯示會有這樣的狀況。

他說，二十大之後，現在中國內有經濟下滑、失業率上升、房市下滑引發的金融風險，還有動態清零等問題，在美中科技戰之下，在科技自主方面也要努力，習近平還有很多情況要處理。

顧立雄指出，根據國安會的最新研判，中國對我們認知作戰會加強進行，至少到現在為止，沒有看到他要啟動戰爭狀態的任何預警和徵兆出現，但我們要審慎面對未來5年到10年這種不確定性風險，大家必須要有一定的憂患意識。

顧立雄強調，我們應該要努力在5年到10年內去強化軍事方面，建構不對稱戰力，以及建構穩定社會維生系統的韌性，譬如：電力系統 不能太脆弱、水資源維持穩定、通訊能力的韌性也必須維持。

在民間方面，他說，像是義警、義消等的關鍵技術和特種防護及情境式的演練等專業都要更加充實；不涉及武器系統發放的各種自救和救護及災害應變能力，必須更有韌性；還有無人機產業，要盡量運用民間能量來建置，這些多層防衛的嚇阻，都希望這幾年內盡快完成。

顧立雄強調，我們要讓北京理解，若要發動戰爭，要付出的代價有多大，只有這樣，他冒進或者誤判的機率就會越小，「這是一個基本的道理」。

他說，中國目前先解決內部穩定問題的可能性，要遠遠大過台灣問題，要在台海採取任何冒進的行動，現在也還看不到，至少未來這兩三年內，他應該會先解決自己的問題，我們也就趁著這段時間內，加強我們的戰力建構，他相信這兩三年內，這樣的建構應該就會看到成績。

顧立雄強調，這段時間，兩岸雙方都有各自應該要做好的事情，我們要維持產業上面的一些優勢，維持一定的經濟成長，國防力量要增加，全民支持國防戰力的決心要加強，這都是我們現在積極要做的一些事。

至於中共機艦近來試圖改變海峽中線的現狀，是否會放任它成為「新常態」？對此，他說，我們國軍這邊有相對應的作戰因應方式，我們還是會以透過戰備偵巡等方式來維持我們認為的海峽中線的存在。