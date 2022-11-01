民進黨台北市長候選人陳時中今天上午公布競選影片，影片一開始，陳時中搭上一台計程車，計程車司機提到，往內湖方向的車潮壅塞，有客人在內湖叫車他們也不敢接。陳時中強調，未來將戮力解決內湖交通壅塞問題，推動堤頂交流道往基隆匝道動線改善計畫，並會搭配配套措施。

陳時中今天公布「10：00-12：00上午的台北」影片，影片中，陳時中搭上一台計程車，傾聽計程車司機的甘苦談，從小市民的心聲了解台北交通壅塞的問題，也欣賞台灣藝術家的展覽。

影片一開始，陳時中搭上一台計程車，在上午的台北，計程車司機忙碌地在台北的大街小巷服務市民。但司機也提到，往內湖方向的車潮壅塞，有客人在內湖叫車他們也不敢接，三個綠燈都還過不去。

因此，陳時中表示，未來將戮力解決內湖交通壅塞問題，推動堤頂交流道往基隆匝道動線改善計畫，並會搭配三項配套措施：智慧化的交通管理、彈性到離班與遠距上班、接駁專車運輸。也會規劃行善路銜接國1汐五高架北向進出匝道擴建計畫、環東銜接國1北向進出改道計畫等中長期工程建設，徹底解決內湖交通問題。

而對於辛勞的計程車司機，他規畫，未來會透過公私協力改善計程車服務品質，改善市民觀感來提升計程車產業的競爭力。而面對未來的淨零碳排，也會以公正轉型的角度出發，輔導計程車業者面對淨零的挑戰。

另外，將透過轉乘優惠、招呼站的調整，讓計程車融入大眾運輸體系，打造MaaS（Mobility as a Service）交通生態系，提高交通移動的便利性。未來觀光復甦，也會輔導業者提升語言能力，能夠提供國際旅客優質的服務，創造業者與觀光的雙贏。

陳時中也前往欣賞台灣藝術家的展覽，並由雕塑藝術家王秀杞、油畫家王棉珍帶著陳時中細細欣賞藝術作品。他說，未來，他要建立首都博物館群，並要全面打造、發展市民文化學習與文化培力機制。

陳時中在影片中表示，一個城市要好，藝文的推動是很重要的。台北時時刻刻都在前進，各行各業的人撐起彼此的生活，讓這座城市更加美好，而未來台北的24小時，他都會與市民同在。