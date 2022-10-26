大陸上海有名95歲的阿伯前往駕訓班報名要學開車，讓當場的教練震驚、佩服，後續他通過「記憶力、判斷力、反應力」測驗，讓教練看到他不肯服輸的精神，便開始為他量身訂製教學方案，教練在訓練過程中曾問道他「若拿到駕照最想做什麼」，他卻簡單回應「想載著90歲的老伴外出兜風」。

綜合陸媒報導，上海有名95歲阿伯獨自前往駕訓班報名，當大家都知道他的來意，大家都感報震驚和佩服，不過他的女兒因考慮到父親的年紀、身體狀況，起初都不支持父親去學開車，直到全家看到父親的學習衝勁，最後還是尊重父親的決定，並表示「如果他能考出駕照，還真是全家第一個擁有駕照的人。」

這名阿伯是體育老師退休，由於年輕時熱愛運動，退休後常帶著老伴四處旅行，他也自豪提到「快90歲的時候，還跑去珠峰大本營，尼泊爾、老撾（寮國）、西藏都逛了一圈」。

95歲阿伯報名學開車，原來是還想載著90歲老伴到處遊玩。（翻攝自微博）

協助考照的教練原以為阿伯的年紀大，應該無法通過「記憶力、判斷力、反應力」的測驗，沒想到卻順利過關，還獲得學開車的資格，他也透漏，阿伯身體硬朗、思維清晰，阿伯的反應力和理解力完全不輸給年輕人。

教練也提到阿伯「駕駛感」很好，入檔狀況、踩油門加速、轉動方向盤使車轉彎都難不倒，並認為「如果讓阿伯年輕10歲來學，肯定上手更快」。

為了圓阿伯開車夢，教練為他量身訂做教學方案，每次都會由2位教練陪同練車，其中1人負責拍攝，再把當天教學、練習的內容整理成文字，提供給阿伯回家反覆練習，且在每次出發練習前，都會先待阿伯觀看上次課程的影片。

阿伯學開車之旅不容易，每次前往駕訓班，不僅要一早出門，一趟來回要花費4個小時，但他卻認為感到快樂與充實，有次當教練問起他「拿到駕照後想做什麼」，他則期望「如果可以，希望載著90歲的老伴外出兜風。」