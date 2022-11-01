善有善報！大陸一名男子外出用餐時，好心扶了一名老翁，未料竟結成良緣，男子發現老翁獨居後，時常到他家幫忙，後來更乾脆搬進老翁家中，照顧他長達8年的時間，去年老翁過世時，便留給他一套位於上海蛋黃區的房產。

根據《鳳凰網》報導，男子鄭華原本是一名司機，專門替企業老闆開車，平時獨自住在河邊的租屋處。2012年某天，他到一間湯包店用餐，好心扶了一名快要跌倒的老翁，對方感激不已，和鄭華聊了一會兒天後，就和他交換聯絡方式，並得知老翁的名字叫做李平。

幾天後，鄭華接到李平打來的電話，對方邀請他到家裡坐坐，從此之後2人開始頻繁往來，鄭華偶爾也會主動詢問李平，是否有需要幫忙的地方。不久後，鄭華因為意外左腿骨折，李平得知消息後也趕到醫院探望，甚至常常送飯去給他，讓鄭華感動不已，心裡想著以後有機會一定要報恩。

鄭華出院後，李平邀請他到家中小住幾天，未料最後卻變成了長住，2人開始一起生活，相互照顧對方的生活起居，由於鄭華受傷無法再工作，退休金又不夠多，李平都會主動負擔日常開支，而鄭華則陪伴在老翁身邊，還買了一輛二手摩托車，時常載李平外出兜風。

幾年之後，已經80多歲的李平帶著鄭華到法院公證，讓鄭華成為自己的監護人，晚年許多大小事也都可以交給他處理，同時還安排好了自己的遺產歸屬；2021年李平過世，他將名下一套位於上海靜安區的房產留給了鄭華，讓他能夠安心住在裡面養老。