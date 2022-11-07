苗栗縣政府重視長輩照顧服務，近年廣設社區關懷據點就近照顧在地長者。苗栗縣長徐耀昌7日為大湖、竹南、公館共4個社區照顧關懷據點聯合揭牌，希望在各協會理事長的帶領下，為長輩提供優質健全的照顧服務。

徐耀昌上任以來致力推動「12大項幸福領航計畫」重點項目，包含設置「社區照顧關懷據點」，截至目前據點總數達199個，布建率72.4％，其中包含7日揭牌啟用的竹南鎮苗栗縣全人關懷協會中美站、公館鄉苗栗縣大樹社區關懷協會、大湖鄉苗栗縣大湖鄉大寮社區發展協會、苗栗縣大湖品格教育文化發展協會。

徐耀昌、大湖鄉長胡娘妹、社會處長楊文志以及地方民意代表、社區發展協會理事長等人，今天共同為社區照顧關懷據點揭牌啟用，徐耀昌並頒贈各據點15萬元經費。

徐耀昌說，感謝發展協會理事長、各幹部及全體志工的熱情號召，結合在地資源，提供共餐服務、關懷訪視、電話問安、健康促進及社會參與活動，讓全社區的長輩不僅能在據點參與活動，「活到老，學到老」，並能享受美味又健康的美食佳餚。

徐耀昌表示，邁進高齡化社會，苗栗縣老年人口達9萬7391人，佔全縣人口18.2％，自他上任時全縣只有70個社區關懷據點，但在社會處團隊努力下，積極輔導社區成立關懷據點，提供在地長者距離住家5到10分鐘的路程，就能參加多元活動、享用營養師規劃的均衡餐點。

今年縣府更爭取中央衛福部補助1億1891萬元，加上縣府自籌593萬元，以及公益彩券盈餘經費，用於現有及未來新增的關懷據點照顧長者的共餐、課程等活動。

另外，今天揭牌啟用4個據點，縣內據點達199個，近期將朝突破200個社區關懷據點為目標，目前縣內志工人數共3800人，每月透過據點服務1萬5700位長輩，再加上近年縣府設置的幸福學院、樂齡學習中心，讓長輩們吃得健康、活得快樂，也延緩老化。