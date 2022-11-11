苗栗縣長候選人徐定禎今天(11日)在後龍造橋車隊掃街，沿途受到民種熱烈歡迎。徐定禎表示，鄉親們從田埂間揮手，也有從家裡衝出來對他比讚，每份加油打氣、每份鼓勵與吶喊，是支持他們繼續向前打拚的強大力量。

徐定禎今(11日)在臉書粉專貼文表示，後龍造橋的縣民朋友們，支持苗栗縣長4號徐定禎，讓我們勇敢站出來，翻轉苗栗、守護家鄉！車隊掃街持續穿梭在苗栗大街小巷，把握選前最後衝刺，讓更多人聽見、看見我們的努力。

徐定禎接著表示，有鄉親們從田埂間抬頭向他大力揮手，也有放下手邊工作、在車隊經過時特別從家裡衝出來對他比讚的鄉親，每份加油打氣、每份鼓勵與吶喊，是支持他們繼續向前打拚的強大力量。

徐定禎說，他也要跟大家推薦議員候選人邱毓興，尚用心ㄟ的邱毓興認真、幕僚經歷完整，是最有經驗的新人。請大家11月26日團結站出來投票，縣長投4號徐定禎、議員投2號邱毓興，我們要讓苗栗煥然一興，苗栗值得更好！