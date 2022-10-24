台中市90歲張姓老翁日前趕往銀行途中體力不支跌跤，不顧眾人勸阻仍執意前往，員警遂協助他達成「趕3點半」的心願，約莫半小時後，銀行行員發現張翁打烊後遲未離開，見他行動不便請來員警協助，警方見老翁步伐不穩需旁人攙扶，熱心將他載返住家，當天老翁在派出所員警們的攜手下，總算完成這趟波折的領錢任務。

台中市第三分局東區分駐所指出，警員張唯琳、陳彥中日前下午獲報東區樂業路與十甲東路口有民眾跌倒需要協助，經救護人員到場檢查，張姓老翁身體沒有大礙，卻不願接受眾人勸說返家提議，堅持要前往銀行領錢家用，員警見他走路不穩，。

員警見他走路不穩，擔心他前往途中再發生跌倒意外，便協助他順利趕上「3點半」，同時請行員協助多加照看才先行離去。而在接近下午4點時，立德派出所警員陳穎琦、溫睿瑜接獲轄內銀行有名老人家需要協助，經到場查處竟然又是這名張姓老翁。

原來當時已逾銀行打烊時間，行員發現有名老人家獨自坐在銀行內遲遲沒有離開，上前關心發現其聲音虛弱，且步伐不穩需要旁人攙扶，擔心其發生危險，便請警方前來協助。這次員警透過耐心對話，發現老翁並無失智情形，僅是說話音量較小，也從其身上的藥袋確認身分。

張翁說，因感覺身體不太舒服，所以他領完錢後先在銀行內休息，沒有注意到銀行的營業時間已過，他也表示孩子目前都在上班無人在家，可以自行坐計程車回家。員警見其步伐不穩，若無人攙扶便有跌倒之虞，因老翁住家距離不遠，便熱心將他送返住家歇息，這趟一波三折的趕銀行記，對於員警的暖心接力，他也感到感激又慶幸。

警方提醒，家中若有高齡長輩，外出時儘可能有家人陪同，避免發生意外，另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方，協助他們安全返家。