「我們就坐在草地上採訪吧！你們有多久沒有親近大自然？這樣心情輕鬆，很自在。」致理科技大學副校長黃博怡興奮地說，「坐在操場草皮的角度，正好可以看到明年農曆年後，學校即將完工的綠建築體育館，綠建築是趨勢，更是永續的作法。」

專訪席地而坐，《財訊》記者是第一次，印象深刻。猶如黃博怡總能給人深刻記憶點，頂著一頭智慧，連總統蔡英文都曾說：「黃博怡外形酷似小蘇貞昌，是小衝衝衝。」他身上有一股衝勁，一開口，邏輯清晰、條理分明，很快吸引眾人目光，分享有趣故事時，會不時穿插台語，親和魅力感十足。

根據《財訊》報導，去年3月底，黃博怡因為銀行高層人事調動，離開台灣中小企業銀行董座之位。「我不會往負面想，上任第1天就知道這職位很多人有興趣，只是一般人沒有這個機運，我很幸運有人欣賞，也明白一切不是理所當然，要懂得感恩。」卸任後首度接受專訪，黃博怡回顧了離任的心境。

2017年11月，黃博怡出任台企銀董事長，當時台企銀的股價長期低於票面，更低於淨值，他勇敢啟動百年老銀行變身魔法，重振中小企業融資，果然第1年就交出了獲利成長近5成的好成績，稅後淨利更創下20年新高，也讓台企銀股價重回票面價。

《財訊》報導指出，黃博怡的治理風格與一般財政部體系出身的公股行庫董座不同，對市場靈敏度極高，作法也很靈活。例如，他甫上任就嗅出台商回台投資的趨勢，第1時間爭取成為經濟部融資的經理銀行；此外，支持政府政策，看準老屋重建的兆元商機，設立專責辦公室，大力推動相關融資及政策宣導活動。

其實，早在台灣金融研訓院院長期間，黃博怡就曾帶領金融業赴日本參訪六本木都更金融、赴韓國參訪文創金融，並為因應政府的非核家園政策，從國外引進綠能金融。

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根據《財訊》報導，黃博怡的第1份工作就在省政府財政廳的「基層金融研究訓練中心」，即金融研訓院的前身，當時黃博怡的頂頭上司，就是後來玉山金控創辦人黃永仁，也是帶領黃博怡走向金融領域的啟蒙老師及貴人。

1995年黃博怡應黃永仁之邀，成為玉山銀行監察人，前後在玉山銀行（金控）董事會長達10年，參與過玉山金控、玉山證券的籌設。證券業的籌設對黃博怡並非新鮮事，1989年，33歲的黃博怡在就讀博士班期間，曾寫了1份計畫書，成功募資12億元，籌設時代綜合證券，其後也參與大順證券創設。