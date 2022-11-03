「工商時報」於11月3日舉辦「數位金融獎」頒獎典禮，第一銀行以精實資安韌性榮獲「數位資訊安全獎-優質獎」，由金管會主任委員黃天牧頒獎，第一銀行總經理李嘉祥代表受獎。

隨著金融業務變得更多元、豐富且便利，也將衍生出新的數位安全風險，加上金融業是受高度監管的機構，提供民眾安全有保障的金融服務是第一銀行最重視的責任之一。

因此，第一銀行早於各行庫，於2017年就已成立資安專責單位「數位安全處」，致力由上至下全員參與的資安文化，具有完備的資安制度，並持續透過管理制度與人才培育深化資安治理。

第一銀行以縱深防禦的資安監控、資料保全機制、資安檢測及資安攻防演練等，精實資安韌性，也取得ISO27001、ISO20000、BS10012等多項國際認證肯定；第一銀行加入台灣金融資安資訊分享與分析中心(F-ISAC)後，便積極參與情資分享，多次提供經由主動監控防護所偵測到之惡意郵件、攻擊來源及威脅樣態等，充分發揮金融資安聯防之效益，建立完善的金融資安事件應變及監控體系。

第一銀行指出，資訊安全是企業經營風險的一環，為使營運不中斷並降低資安事故帶來的衝擊，唯有不斷透過資安攻防演練、建構資料保全機制、發揮資安聯防及建立金融資安風險事件追蹤管理機制等，才能在發生資安事故時，有適切的應變流程與資源因應。

展望未來，第一銀行將持續保護銀行核心業務及個人資料安全，貫徹永續經營，提供客戶創新快速且安全有保障的金融服務。