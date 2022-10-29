林男將此筆「愛情匯款」轉為「善心匯款」捐助予政府立案的公益機構，幫助真正需要的人。（警方提供）

「濫用台灣人的善心真不應該。」台中市1名54歲林姓男子，日前以為愛情來了，要幫助遠在花蓮的「女朋友」，正進行「愛情匯款」時遭郵局行員起疑，迅速告知員警，順利保住3萬元，中止了這場愛情詐騙。警方指出，林男將此筆「愛情匯款」轉為「善心匯款」捐助予政府立案的公益機構，幫助真正需要的人。

后里區郵局日前受理林姓男子要匯出3萬元做公益，行員機警問道「怎是私人帳戶」、「我請警察查證」；經大甲警分局后里分駐所警員涂權書、郭晨瑋馳赴到場，一聽林男所說的情節，當場識破這起是「假交友」之詐騙手法。

警方調查，林男1個月前透過LINE加好友，認識1名林姓女子，對方先表明自己是單親媽媽又獨自扶養女兒的母親，以博取憐憫，待取得好感後，再利用林男的善心，謊稱家中母親往生，尚有小差額喪葬費，希望能完成媽媽的最後一程等等詐騙話術，使林男不疑有他，按照指示前往匯款。

警方說，林男起初還不願相信這是詐騙案，也不斷強調這是個善心義舉，遂在兩位員警查明相關事證與帳戶後，為讓林男鎮靜，涂姓員警突飆一句「她不愛你 她不配」，之後冷反問一句「你會隨意把私人帳戶提供給別人嗎？」，緊接著告知林男，對方與所提供之匯款戶名也不同姓氏，根本沒有任何關係，可以確定是詐騙集團所為。

林男驚醒後，問在場員警如何反詐騙，員警表示可以列為警示帳戶；並告知林男如果要做公益，可以提供相關政府立案公益機構，進行社會捐助，林男也爽快回應「我願意」，於是放棄愛情匯款，以做公益的歡樂結局。

大甲警分局呼籲，透過網路交友，可得特別謹慎小心，千萬不要輕信網路愛情，網路談錢必有詐，民眾如果懷疑遭到詐騙，可立即撥打「110報案專線」或「165反詐騙專線」諮詢，尋求員警查證，避免遭受詐騙。