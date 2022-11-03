施姓母女在派出所見到彼此相擁痛哭，施女更直呼，媽媽果然在派出所裡，警察叔叔沒有騙人。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市14歲施姓女孩日前上午與母親到烏日區菜市場採購時，不慎迷失方向、找不到母親，在路邊嚎啕大哭，熱心民眾發現立即報警協助；警方到場發現，施女哭到無法回答警方問題，正苦惱時，施母剛好也至烏日派出所報案，警方靈機一動，靠「視訊」助母女團圓。

日前烏日警分局烏日派出所巡佐王瑞波及警員蕭聖賢接獲民眾報案，稱有女孩疑似走失，請警方協尋。員警到場了解，發現施女相當徬徨慌張、不知所措，不斷哭啼以致無法回答員警提問，所幸員警正苦惱無從得知女子相關資料時，施母也心急如焚到烏日派出所報案，請警方協尋女兒。

警方靈機一動，利用通訊軟體的「視訊」功能讓雙方確認身分，當施母見女兒平安無事，眼淚便簌簌流下，而施女起初半信半疑母親怎麼會在派出所，直到見到母親視訊立即破涕為笑，開心與員警返回派出所找母親；母女在派出所見到彼此時，便相擁痛哭，施女更直呼，媽媽果然在派出所裡，警察叔叔沒有騙人。

施母向警方表示，她與女兒一早至菜市場逛街，因現場人潮擁擠，女兒不慎與她走散，發現女兒走失時非常擔心且緊張，四處尋找女兒下落，幸好遇到機靈員警善用視訊功能，30分鐘內就順利找回女兒。

烏日警分局提醒，民眾於人潮擁擠處與親人走散，切勿慌張而漫無目標的找尋，應先在原地等候或撥打110報案，以利員警即時提供協助，多一份助力，讓迷途者能儘速平安返家。