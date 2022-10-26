伊朗老翁哈吉因為超過67年沒有洗澡，全身上下還覆蓋著厚重的汙垢，所以被稱作「世界上最髒的人」，平時只食用動物的腐爛屍體，引發國際關注；不過近日男子在村民的說服下，第一次嘗試洗澡，未料不久後他就病倒，最終在本月23日過世，享壽94歲。

綜合外媒報導，伊朗87歲老翁哈吉（Amou Haji）先前居住在大沙漠地洞中，直到今年才住進人造的棚屋中，大部分的時間都獨來獨往；過去67年以來，哈吉都沒有洗過澡，導致全身上下都覆蓋著厚重的黑色汙垢。哈吉平時只吃在路邊被車撞死的動物屍體，像是豪豬、兔子等腐屍飽腹，水源則是附近的水坑，如果想要抽菸了，就將動物的糞便作為道具使用。

哈吉過去受訪時曾透霧，他一直拒絕用肥皂或水洗澡，是為了不想忘記亡妻的味道，而且他認為洗澡可能導致他生病；不過前陣子在附近居民的說服下，哈吉終於願意放下堅持，洗了67年來的第一次澡，然而沒過多久哈吉就病倒，最終在本月23日離世，享壽94歲。

哈吉過世後，「世界上最久沒有洗澡的人」的名號將變成印度男子凱拉許（Kailash “Kalau” Singh），目前他已經30多年沒洗過澡，長度僅有哈吉的一半。凱拉許拒絕用水清洗身體，改而進行「火浴」，他稱這種方法有助於殺死體內的細菌和疾病。