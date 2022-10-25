台中市后里區一名老翁清晨4時許，騎電動車行經后里區一間民宅前，下車再柱著枴杖拿走民宅前一個盆栽，過程被屋主監視器全都錄！屋主在臉書PO影片說「我家盆栽就這樣少1盆」？網友看到後說，應該要提醒老翁不能姑息。警方指出，如接獲屋主報案，將循線偵辦。

后里區一名屋主在臉書上PO影片，明顯可看到清晨4時許，一位老翁騎電動車行經后里區一間民宅前，老翁停車後拿出單支枴杖緩慢下車，再走向民宅前，拿出疑似塑膠袋裝上一個盆栽，再騎車離開；他拿走盆栽過程時，曾有其他車輛經過，但老翁身影被民宅前轎車擋住。

屋主將影片po在臉書上，網友看到影片指出，老一輩的人常這樣，說也說不聽，請屋主原諒他，不要和長輩計較，他們不是真的想偷，就是不由自主想拿？跟小孩子一樣。也有民眾說：「阿伯開電動車的技術還滿溜的」，還有網友人留言說：「現代人無奇不有，水準真的很高？一樣米飼百樣人！」

大甲警分局指出，轄區警方未接到屋主盆栽失竊的報案。民眾在臉書后里幫PO影片，畫面中是10月22日清晨4時許，天色尚未露出魚肚白，一名老翁騎電動車到一戶民宅前，該戶民宅與隔壁民宅間各停一輛轎車，老翁騎車經過忽然倒退，電動車騎進二輛轎車間，並擋住視線，如屋主報案，警方將依法偵辦。