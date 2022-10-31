量測儀器大廠致茂(2360)今日召開線上法說，展望2022年第四季營運，公司預期將按往年軌跡、較第三季略微修正，但仍可優於去年同期。同時，電動車相關應用需求持續暢旺，明年成長動能預期將不遜於今年，有望帶動明年營運維持成長。

觀察致茂第三季三大產品營收，量測及自動化檢測設備20.32億元，季增25.82％、年增31.35％。半導體／Photonics測試解決方案16.52億元，季增13.31％、年增達77.63％。一站式解決方案（Turnkey Solutions）0.59億元，季減達78.78％、但年增達近1.19倍。

就前三季三大產品線觀察，致茂量測及自動化檢測設備營收52.06億元、年增達28.93％，半導體／Photonics測試解決方案營收39.82億元、年增達43.5％。一站式解決方案5.14億元、年增達88.97％。

展望後市，致茂表示，目前整體訂單需求並未出現明顯減弱跡象，但由於時序接近年底，預期營運表現將按往年軌跡常態，較第三季略微修正、但仍可優於去年同期，使下半年營運優於上半年。

致茂指出，今年電動車相關應用需求強勁成長，目前來自電池及儲能相關營收貢獻達3～4成，預期明年仍以電動車相關需求仍最強勁，包括來自電池化成系統、量測及自動化檢測設備的需求均可望持續增溫，帶動致茂明年營運持續成長。

至於半導體及Photonics測試設備方面，致茂表示目前展望尚待觀察，狀況預期明年初可望明朗，成長動能可觀察高速運算（HPC）客戶的車用IC需求持續成長，以及擴增實境／混合實境（AR/MR）公司的穿戴裝置投資能否發酵。