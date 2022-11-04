根據國際能源署（IEA）最新公布的全球能源展望報告，太陽能和風力發電量佔比，將從去年的10％，至2030年增加至40％，並預估在2050年可望達到70％，太陽能、風能等多元電力商機成長前景看佳，帶動電動車產業蓬勃發展，多元電力與電動車雙電商機潛力看俏，有利適度佈局雙電主題基金，參與成長行情。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，在民生與產業需求下，加強供電穩定與發展多元電力、降低對於單一發電方式的依賴，已是各大國共同的政策方向。鑒於全球對化石燃料需求將降低，取而代之的是新型態發電方式興起，根據IEA最新發布的全球能源展望報告，預估在2050年全球新增發電容量中，將以再生能源為主，占比近75％至80％。

進一步以各大區域來看，包括大陸、歐盟、日本、韓國、美國等地，都將以太陽能與風力為主，因此在多元電力趨勢發展明確之下，投資前景亦值得期待。

洪玉婷指出，隨電力轉型興起的電動車，搭配不少國家已明確訂下禁售燃油車的時程目標，吸引各大國際車廠與相關供應鏈，投入電動車研發與生產，市場預估至2035年，電動車產業產值上看6兆美元，產業革命不僅已啟動，在不遠的將來電動車可望成為移動工具的主流。

電動車設計變動將較傳統油車更快，車廠與零組件廠商在創新應變上，腳步可望加速，也可望為電動車市場持續增添相關題材商機，相關類股成長性與投資前景值得關注。