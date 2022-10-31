印度西部古茶拉底省（Gujarat）莫比鎮（Morbi）一座百年吊橋30日晚間突然斷裂，400遊客墜入河中，至今釀成上百人喪命。

印度西部古茶拉底省（Gujarat）莫比鎮（Morbi）一座百年吊橋昨（30）日晚間突然斷裂，釀成141人喪命。這座橋樑幾天前才整修好，怎麼會斷裂？印度媒體及網路上瘋傳一段事發前一天上百遊客在橋上刻意猛搖的畫面，懷疑是人為破壞釀禍，不過馬上遭到許多網友抨擊是舊影片，目前尚不清楚影片真實性。

印度西部古茶拉底省莫比鎮一座橫跨墨丘河（Machchu River）的19世紀吊橋當地時間昨日晚間6時30分至7時間突然斷裂，當時橋上約有400名遊客，遊客瞬間墜入墨丘河，至今已造成141人喪命，另外177人獲救。

值得注意的是，這座吊橋一周前才剛整修完畢、對外開放，怎麼會突然斷裂？印度「新德里電視台」（NDTV）報導，網路上流傳一支30秒影片，影片為前一天拍攝，畫面顯示吊橋上有上百人同時猛晃橋身、跳動，甚至還有人伸腳猛踹橋樑繩索，導致吊橋劇烈搖晃。

Video: 24 Hours Before Gujarat Tragedy, Hundreds Seen Swaying Bridge https://t.co/pzDFryP0wO pic.twitter.com/vsZT1VshBs — NDTV (@ndtv) October 30, 2022

目前尚不清楚吊橋突然斷裂是否和影片中的舉動有關，不過「新德里電視台」的報導引發許多網友留言，指出影片是4年前的舊影片，批評媒體做假新聞，目前仍無法證實影片的真實性。

That's a fake video, please check again.https://t.co/JW8RDgtW75 — Bhaskar Sharma (@FromBhaskar) October 30, 2022

印度西部古茶拉底省（Gujarat）莫比鎮（Morbi）一座百年吊橋30日晚間突然斷裂，至今釀成141人喪命。（圖／美聯社）

另外據《印度快報》（Indian Express）報導，這座百年吊橋是由莫比鎮當地公司Oreva Group承包整修與接下來15年的經營權，吊橋於7個月前開始整修，並且在26日重新對外開放。

印度西部古茶拉底省（Gujarat）莫比鎮（Morbi）一座百年吊橋30日晚間突然斷裂，橋上400名遊客瞬間墜入河中。（圖／路透社）

不過Oreva Group開放吊橋時並未取得當地政府的「適宜證明」（fitness certificate），也就是吊橋開放前並未受到當地政府的安全審查，莫比政府官員薩拉（Sandeepsinh Zala）也證實，Oreva Group開放吊橋時並未知會政府。

吊橋於1879年建造，全長約233公尺、寬1.25公尺，連結當地皇宮與大學，是莫比鎮知名景點，吊橋的最大負重量不超過150人。