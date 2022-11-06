印度石油部長辛格普利（Shri Hardeep Singh Puri）日前接受美媒CNN訪問時，節目主持人逼問，「印度是否從購買俄羅斯石油中獲益，是否存在『道德疑慮』」，普利隨即反擊，「歐洲國家一個下午採購量是我們的4倍，沒有道德疑慮」。這段訪問內容引發印度網友熱議，不少人抨擊，「美媒沒資格在道德問題上指責印度」、「西方到處高舉道德大旗，但自家後院裡滿是不道德」。

據印度斯坦時報報導，普利接受CNN訪問時，節目主持人Becky Anderson問道，「印度是否從購買俄羅斯石油中獲益，是否存在『道德疑慮』」，普利立馬回應，「道德疑慮是不存在的，我們對印度民眾負有道德責任，我們有13.4億人口，政府必須確保他們得到能源供應，所以誰有什麼，我們就買什麼。我們還從加拿大甚至美國購買石油。」

普利同時澄清，「在2022財年結束時，我們從俄羅斯購買石油占比為0.2%，而不是（主持人剛剛說的）2%。此外，我們的採購量是歐洲一下午的1/4。今年9月，印度最大的石油供應國是伊拉克，而俄羅斯只排在四、五名的供應商之一。」

主持人又問：「印度對七大工業國（G7）在俄羅斯石油設定價格上限的合作立場。9月初，代表G7國家的財政部長們同意給俄羅斯石油出口實施價格限制的計畫，以減少俄羅斯從出售石油中獲利。但這一計畫的細節仍未明朗，預計在12月初才能有所進展。」

普利這下笑了，回說「首先，我感到驚訝的是，你對這個八字還沒一撇的提案如此執著。再者，印度將依國家利益對此事進行審查和回應。」

CNN主持人Anderson將這段訪問內容發布在個人推特上，她還強調普利認為，印度對進口俄國石油沒有道德衝突。結果遭印度網友出征，不少人留言狂罵「你別對一個主權國家說教什麼是道德」、「西方到處高舉道德大旗，但自家後院裡滿是不道德」、「美媒沒資格在道德問題上當老師，指責印度」。