73歲林姓老翁在北市某層公寓，與64歲徐女各住1個雅房，今年4時許，林不滿徐一直咳嗽還不戴口罩，雙方激烈爭吵後老翁抓狂，拿水果刀砍殺對方1分多鐘，士林地院審理認為，林以暴力手段發洩怒氣，造成被害人重傷，依殺人罪判林6年有期徒刑。

判決指出，林、徐同住一個屋簷下，但因生活細節早有嫌隙，今年4月17日中午，林認為當時疫情嚴重，徐女卻一直咳嗽還不戴口罩，徐女反唇相譏，雙方爆發嚴重口角。

林越想越氣，至廚房拿了1把25公分的水果刀，闖入徐女房間砍殺對方，過程長達1分17秒，造成徐女胸部、腹部及四肢多處重傷，徐女更不斷尖叫大喊救命，其他房客聽到異狀前來制止，並將徐送往醫院。

判決指出，徐女經急救後撿回一命，但有氣血胸、手指撕裂傷，指動脈斷裂等嚴重傷勢。徐女證稱，林翁第一時間拿刀要刺她的頸部，她嚇得用手握住刀子，右手每根手指頭後來都得進行縫合手術，其中食指甚至被砍斷神經，此後還必需一直復健，林的行為已造成她身、心驚恐，永難平復的傷害。

林辯稱他沒想致對方死地，只是想教訓她一下，合議庭認為，林以暴力手段洩恨，水果刀更因多次砍殺，導致刀身彎曲，顯見其力道猛烈、次數繁煩，另據警方到場採證畫面，現場血跡斑斑、觸目驚心，依殺人未遂罪判處6年有期徒刑，全案可上訴。