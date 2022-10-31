女好心收留 27歲男酒後鬧事持「水果刀」暴走警急追捕

李姓女子30日下午4時報案聲稱自己遭受家暴，警方趕到和平西路一處民宅，一名男子情緒失控從屋內拿著一把水果刀奪門而出，在馬路狂奔，員警立刻呼叫支援警力，詢問屋主李女得知，她好心收留27歲樟男，反遭口出惡言，昨日樟男酒後暴怒，嚇得她要趕走樟男，不料，樟看到警察竟持刀逃跑，警方現正追查樟男去向，依違反社會秩序維護法處理。

51歲李女則說，她因朋友介紹結識樟男，可憐樟男沒有住處，好心收留在家中沒有收租，不料，樟男每次酒後就情緒失控，對她口出惡言，近日李女決定將他趕走，樟男得知後，對於另擇住處心生不滿，咆哮後竟持刀逃跑。

警方接獲李女報案後到場，樟男雖然沒有造成任何人受傷，但持刀逃跑的舉動，已嚇壞周遭民眾。李女則避重就輕，不願交代兩人認識經過，為何沒有收取金錢，讓一名男子居住在她家，警方現正追查樟男行蹤。

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