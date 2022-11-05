警政署長黃明昭昨深夜前往市警局，慰問專案小組成員辛勞，今日上午10點也再次走訪新北刑大頒發慰勉金。（警方提供／李奇叡新北傳真）

（影片/ 警方提供）

新北市警方近期破獲求職詐騙案，追查後連續破獲淡水、中壢2據點，更進一步發現有3名被害人遭虐死，目前共查獲17名犯嫌，其中1人就是昨晚11時許在桃園市龜山區逮捕，疑為幕後主謀之一、綽號「茶董」的35歲陳嫌，警方稍早釋出攻堅影片，並掌握最後一具遺體被棄於南投日月潭山區，目前正擴大搜索中。

該詐團9月30日在桃園市中壢區租下一據點，陸續將35名被害人關押在此，其中38歲黃男、57歲林男、45歲黃女共3人被虐死，林男、黃女的遺體被帶往龜山區樹林內丟棄，黃男的遺體則疑似被丟在日月潭風景區，警方漏夜搜尋未果，今日將擴大搜索。

警方昨晚掌握情報，前往幕後主腦之一的陳嫌位在龜山區文化二路的住處攻堅逮人，從畫面可見陳嫌當時已背上背包，正打算逃離該處，豈料警方早已等待多時，直接將門推開，陳嫌被嚇得倒在床上，只能乖乖就範，並起出新台幣52萬元現金，疑為詐欺所得。但陳嫌到案後始終不肯開口，警正深入調查。

另，警政署長黃明昭昨深夜前往市警局，慰問專案小組成員辛勞，今日上午10點也再次走訪新北刑大頒發慰勉金，鼓勵淡水分局及刑警大隊重要有功人員。

黃明昭表示，詐騙集團將被害人拘禁凌虐無辜受害，行徑令人相當髮指，絕對要讓不法分子接受嚴厲法律制裁，全國警察機關也務必偵防並重，全力打擊詐騙集團犯罪，也要防止民眾被害，保障國人安全環境。