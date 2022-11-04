新北市蘆洲昨（3）傍晚發生一名男子駕車臨停路邊長達20分鐘，遭警方上前關切後，他見狀欲馬上駛離，遭警方要求下車，男子竟囂張地說他是無照，但並非現行犯，拒絕下車喊「有種你就開（單）」，4名警方則在車外怒斥下車，同車女子事後質疑執法過當；而影片曝光，網友一面倒認為警方執法合理。

臉書「記者爆料網」曝光該男子當時錄下的影片，當時約4名員警在路邊要求男子下車接受盤查，並拿出警棍不斷怒吼「下車」，男子則在車內坦承自己無照，但不願意下車，他說自己並非現行犯，要警察直接開單，甚至一度想關上車窗，誤夾員警的手，他事後PO出影片說「質疑現在的警察怎麼了，真的執法過當，害自己差點高血壓。」

男子駕車臨停路邊長達20分鐘，遭警方上前關切後，他見狀欲駛離，遭警方怒斥下車，男子還說他是無照，但並非現行犯，拒絕下車喊「有種你就開」。（翻攝自記者爆料網）

據了解，事發地在蘆洲地區民義街22巷，當時因路口號誌故障，警方在現場發現該男子把車子臨停在路邊長達20多分鐘，上前了解時，男子卻想開走不配合調查，雙方才爆發口角；同車女子也發文說，當時他們沒有衝撞警方、沒有逃跑也停在原地，但警方卻拔槍、拿甩棍弄車門，她質疑根本執法過當。

不過多數網友見了影片和警方說明後，留言「警察有說，汽車違停，叫他下來還開走，怎麼還有臉錄影po出來」、「最好你們配合，一直故意把車窗關起來，要不是警棍卡在邊邊，警察的手早就被你夾到了」、「無照依法扣車，所以警方請他下車是對的」、「違規不配合還無照駕駛想把車開走欸，難道要用哄的嗎」、「規停車跟無照的確不是現行犯沒錯，但如果搞到變妨礙公務就是了」、「無照又違停，還說沒犯法？無照駕駛當然就是要你下車禁止上路了，難道開你罰單後又讓你開車走人嗎？」