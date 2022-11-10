台北市長選戰進入倒數階段，民進黨台北市長候選人陳時中10日晚間到饒河夜市掃街拜票，許多民眾排隊要與陳時中拍照，讚他是防疫英雄，也有民眾嗆「防疫不力」。

陳時中今晚赴饒河街夜市掃街拜票，不少民眾上前要合照，途中遇到小女孩喊「阿中爺爺凍蒜」，另有攤商送上烤玉米。不過，陳時中行經攤販時，有民眾在旁頻嗆「防疫不力」，不滿陳時中導致800多條人命染疫死亡，後在支持者高喊「陳時中凍蒜」聲音下逕行離開。