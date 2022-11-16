蹭熱度又翻車！稱「魔獸選12號」他想蹭我熱度 陳時中聳肩「吐一句」：開開玩笑

仇恨值又飆高？陳時中搶搭「魔獸12號」風潮 吐「可能他想蹭我熱度」：我先抽到的

民進黨台北市長候選人陳時中日前以自己的選舉號次跟NBA巨星「魔獸」霍華德相同說，「可能他是想蹭我的熱度」，網友一陣狠酸，昨天他趕緊澄清，但網友不買帳，覺得這樣也能「拗」，被問到是否「蹭到翻車」？陳今下午受訪趕緊道歉說，若是被蹭到覺得不舒服，他很抱歉。

前NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園雲豹，為台灣籃壇投下震撼彈。陳時中日前表示，霍華德背號選12號，他的候選人號次也是12號，「可能他是想蹭我的熱度」；不料被網友酸爆。

昨晚他在民進黨自家節目解釋，不過網友及球迷似乎不領情，陳時中今下午前往進天宮參香時，被問到昨天是否「蹭到翻車」了？陳時中表示，「可能吧！」大家在閒聊之間沒這個特別的意思，不過大概就開了幾個大家覺得不太適合的冷笑話。

他說，若是被蹭到覺得不舒服，他覺得很抱歉；但他沒有這個意思！只是開開玩笑，剛好號碼相同，「我也覺得很高興、很興奮。」