高雄市岡山警方找到林男恐嚇吳男的鋤頭一把。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

39歲林姓男子於今年10月間向吳姓男被害人應徵司機工作，但林男才工作兩小時後就表示要離職，還向吳男討要金錢，得手7500元新台幣。岡山警方在獲報後43小時內陸續拘提林男等3人到案，訊後依恐嚇取財、毀損等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

林男在第一次夥同32歲王姓女子、31歲林姓男子向吳男索取工資，吳男因為害怕，便交與新台幣7500元給林男。林男等3人食髓知味，陸續於11月7日、8日間，又陸續向吳男討要金錢，但吳男不從，林男等人就持鋤頭型工具毀損吳男的車輛。吳男不堪其擾，報警處理。

岡山分局隨即成立專案小組，並於受理報案後43小時內，持橋頭地檢署核發的拘票，至高雄市燕巢區中北路一帶將林男等3人拘提到案，並查扣作案鋤頭1把；全案依恐嚇取財、毀損等罪嫌，移送橋檢偵辦。

在查處期間，警方發現網路社群論壇在討論此案，承辦員警隨即聯繫吳男，表達關心及不希望輿論影響辦案進度，並無吃案等問題。