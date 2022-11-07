影》女竊嫌拒捕多次衝撞警車 警小路包夾逮捕

34歲郭姓女子6日中午12點多，涉嫌毀損、竊盜等案件，警方獲報後攔查圍捕，想不到郭嫌衝撞員警逃逸，警方隨即展開追捕，並在案發50分鐘後，在頭屋鄉明德水庫產業道路攔獲郭女，順利將她逮捕歸案，7日依竊盜、毀損及妨害公務等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

根據了解，郭女犯下多起毀損他人汽車，並竊取佛壇聚寶盆等案件，被害人將郭女車牌號碼提供給警方，員警前往案發現場途中，發現郭女要她下車，但郭反而加速油門逃逸。

員警不放棄追緝，在周邊道路繼續搜索，文山派出所警員劉尚豪再次攔阻郭女，但郭始終不願被逮，竟朝劉的警機車衝撞後逃逸，接著頭屋分駐所警員吳光文、劉仲恩，在頭屋鄉臺13線尖豐公路再次攔截郭女，並成功將其壓制逮捕。

苗栗警分局指出，能迅速破案關鍵，在於被害人能在發現受害時，記住嫌疑人車輛車號及特徵，提供警方查緝，警方始能在第一時間掌握竊嫌人車，也呼籲民眾發現犯罪時，能將相關涉案人車等特徵牢記，及時提供警方查緝。