新北市警方日前破獲求職詐騙案，追查後連續破獲淡水、中壢2據點，更進一步發現有3名被害人遭虐死，目前共查獲17名犯嫌，其中1人就是昨晚11時許在桃園市龜山區逮捕、35歲的幕後主謀陳樺韋，他今日偵訊時極不配合，堅稱要等到律師到才願意做筆錄，警訊後依殺人、組織犯罪、詐欺、洗錢、傷害、妨害自由等6罪，將他移送士林地檢署。

該詐團9月30日在桃園市中壢區租下一據點，陸續將35名被害人關押在此，其中38歲黃男、57歲林男、45歲黃女共3人被虐死，林男、黃女的遺體被帶往龜山區樹林內丟棄，黃男的遺體則疑似被丟在日月潭風景區，警方漏夜搜尋未果，今日將擴大搜索。

警方昨晚掌握情報，前往幕後主腦之一的陳嫌位在龜山區文化二路的住處攻堅逮人，從畫面可見陳嫌當時已背上背包，正打算逃離該處，豈料警方早已等待多時，直接將門推開，陳嫌被嚇得倒在床上，只能乖乖就範，並起出新台幣52萬元現金，疑為詐欺所得。

陳嫌到案後始終不供出上層主嫌，也不承認是自己是首腦，但坦承他會負責租金、吃用的開銷，至於身上的52萬現金，他則辯稱是網路賭博得到的，警方正持續調查中。