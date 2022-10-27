據最新買賣移轉棟數顯示，9月建物買賣移轉棟數僅2.38萬棟，創下2月後最低的單月紀錄，去年疫情影響僅約3個月時間，僅7~9月移轉棟數跌破單月3萬棟，不過今年疫情爆發後，市場遇到利率升升不息、股市跌跌不休，移轉棟數已經連續6個月跌破3萬棟，9月僅剩下2.38萬棟，年增率轉為衰退15%，由於去年第四季移轉棟數基期甚高，若是今年第四季移轉棟數年減3成則全年移轉將跌破32萬棟，是6年以來首見衰退。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年移轉棟數將比去年34.8萬棟衰退，雖然幅度不大，但實際上的市況比數據反應的更嚴峻，主要因為第一季的房市交易相當暢旺，不過下半年房市交易清淡，兩者平均下來衰退幅度不大，但若以最近房市的體感溫度來看，交易量量縮狀況已經是相當明顯，尤其近月預售案實價揭露件數已經較去年旺季腰斬，投資退場市場剩剛性需求撐盤，去年以來的賣方市場，已經轉向買賣雙方較為平衡的市場。

內政部月報顯示，9月建物買賣移轉棟數剩2.38萬棟，年減幅度達15%，較不理想的是移轉棟數近月衰退趨勢，並沒有止跌回穩跡象，9月建物買賣移轉棟數創下2月後的新低量，以第四季移轉棟數衰退3成推估，全年移轉棟數將跌破32萬棟，這波房市景氣高峰落在今年第一季跡象越來越明顯。

曾敬德指出，目前已經有科技業鼓勵員工多休假，市場也預期明年企業會面臨更多的挑戰，而當前房價處於歷史高檔，在市場出現利率升升不息、股市跌跌不休的狀況下，房市也熄火進入盤整修正，所幸企業回流的趨勢並未改變，即使房市修正，還是會有一定的基本面支撐。