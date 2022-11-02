丹麥全球航運巨擘馬士基（Maersk）周三公布上季獲利雖創下歷史新高，但警告由於運費已經觸頂，加上全球經濟走疲衝擊貨櫃運輸需求，營運前景將籠罩烏雲。

受到看空前景的利空襲擊，馬士基早盤跳空開低並摜破1.5萬克朗大關，報14,990克朗，跌幅逾7％。

馬士基的營運向來被視為全球貿易的風向球，該公司公布上季營收達227.7億美元，較去年同期增加37％，高於市場預期的215.7億美元。運輸部門營收受惠於運費上漲42％，來到180.2億美元，年增38％，不過運輸量則是衰退7.6％，同樣顯示需求走疲。

上季淨利則達88.8億美元，不僅優於市場預期的78.9億美元，較去年同期更暴增逾6成。上季稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）達109億美元，創下歷史新高，較去年同期激增60％，同時遠高於市場預期的98億美元。

馬士基並重申全年EBITDA 370億美元、自由現金流高於240億美元的財測目標不變。

馬士基執行長施索仁（Soren Skou）表示，「今年公司業績出奇亮麗主要是受惠於海運運費上漲，但顯而易見運費已經觸頂，隨著需求下滑與供應鏈瓶頸紓緩，運費第四季將開始回歸正常。」

施索仁還警告，馬士基的海運部門獲利未來幾個月會下滑。他指出，「由於烏克蘭戰爭、歐洲能源危機、高通膨與即將爆發的全球經濟衰退，營運前景可說是籠罩層層烏雲，我們預估海運市場將走疲。」

馬士基新估2022年全球貨櫃需求將萎縮2到4％，低於之前預估介於成長1％到衰退1％之間，調降理由是需求放緩後第三季運費下滑，且全球經濟這波不景氣估計至少會延續到2023年。

之前在發布第二季財報時，馬士基就以消費者信心走疲與供應鏈瓶頸未解為由，預警全球貨櫃運輸需求轉弱。