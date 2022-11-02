俄羅斯總統普丁9下旬宣布部分動員令，許多年輕男性為了躲避徵召聞風逃離出境，衝擊國內勞動力市場，俄羅斯央行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）警告，因為勞動力市場出現結構性的變化，以及一些專業人才的短缺，人力成本將進一步上升，並使通膨惡化。

商業內幕報導，納比烏琳娜在聲明中指出，這次動員是影響價格的新要素，短期內可能會因為消費者需求下降而價格滑落，但因為勞動力市場結構出現變化和專業人才的短缺，價格可能會在之後上漲。

俄羅斯央行預估今年通膨率將達到12%至13%，但納比烏琳娜仍看好俄羅斯經濟前景，稱該國不斷適應來自外部的制裁，其中部分原因也包括今年農業收成創歷史新高。

納比烏琳娜聲明發布前，俄羅斯9月經濟活動已經停滯，但由於能源價格仍位於高點，即便是在多國的制裁下，經濟表現一直具有韌性。

不過央行研究部門在上周三（28日）的報告中警告，動員可能會造成更廣泛的影響，可能會衝擊在俄境內的企業招聘活動，以及影響未來幾個月的經濟活動。