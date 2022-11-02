美國聯準會（Fed）1至2日召開貨幣政策會議，多數投資人抱持觀望態度靜待結果，美股三大指數周一連袂收低。但10月月線收紅，道瓊工業指數累漲約14％，創下1976年以來最佳月度表現，標普5百與那斯達克指數分別累漲8％與3.9％。

鑒於美國通膨居高不下，市場預估Fed11月例會升息3碼應無懸念，如今關注焦點轉為主席鮑爾會後是否釋出放緩升息訊號，抑或是繼續堅持激進升息立場。

Fed今年升息速度之快為1980年代以來首見，這也對於美股帶來壓力。部分官員10月時表示，他們考慮在12月會議討論是否放緩升息，試圖在抑制通膨與保護經濟間取得平衡。

換言之，投資人想知道的是，Fed12月開會將再次升息3碼或是將升幅縮減至2碼。據芝商所FedWatch工具顯示，市場預估Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）12月升息3碼與2碼機率各佔一半。