美國聯準會2022年11月如預期升息3碼，今年以來已升息15碼，促使美國10年期公債站穩4.0％，債券ETF分配收益也相對來到高點。中信投信指出，旗下兩檔「月月配ETF」10月第一階段分配評價結果出爐，中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B）估配0.16元及0.174元，若以10月31日淨值計算，00772B的年化配息率達5.66％，00773B更已突破6％、達6.2％，參與配息的最後申購日為11月15日，分配收益日預計為12月20日。由於通膨仍居高不下，聯準會再度升息3碼，帶動債券殖利率飆升，中信優先金融債經理人張瓈尹表示，據芝加哥交易所（CME）FedWatch預估，升息循環應該會在2023年初到達頂峰，來到4.75％至5％水位，目前美國10年期公債殖利率呈現高檔震盪格局，通膨與就業數據對貨幣緊縮政策有所支撐。張瓈尹表示，聯準會抑制通膨的決心更加明確，儘管升息步調有機會放緩，但經濟衰退隱憂升溫，投資人應衡量自身資金佈置，分批進場，惟須注意經濟衰退疑慮升溫，企業基本面、償債能力成選取關鍵因素，違約率相對低且高評級的投資等級債具一定的吸引力。張瓈尹表示，短期內因聯準會衡量經濟衰退及通膨等影響升息因素下，美債殖利率走勢仍反覆震盪，惟目前投資級債息收已來到5.5％以上，短期布局可先介入享有高息收，待明年升息暫緩或有降息出現，中信高評級公司債（00772B）及中信優先金融債（00773B）又以長天期為主要成分，除具每月配息的特性，更因擁有較高的評級，在景氣下行中相對穩定。