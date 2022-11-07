法國央行行長Villeroy表示，在核心CPI(消費者物價指數)明顯看到頭部之前，ECB（歐洲央行）不能停止升息腳步。不過，一旦利率升到已影響經濟成長時，或許可放慢升息步調。

歐洲央行在過去短短3個月內大力升息8碼，也就是200個基本點至2%，打破短期內利率調高幅度最大的紀錄。不過為了抑制大漲的通膨，經濟專家預估，歐洲在2023年時，利率可能還會再升1倍到3%左右。

與全球大部分地區一樣，因能源成本大漲，歐元區今年通膨也大增，即使是剔除食物與燃料兩種項目的核心再核心物價，10月份也來到5%，是歐洲央行目標價的兩倍多。

Villeroy認為，歐元區10月整體CPI攀升至前所未見的10.7%之後，或許要到2023年2月左右才能看到頂。同時，可能要花兩到三年時間，通膨才能降至歐洲央行的目標2%。

歐元區近乎暴力的升息，已經把當地利率帶到中性利率區域。中性利率沒有一個確切的點，這種利率通常不會造成經濟成長或衰退。對使用歐元的19個國家而言，大概介乎在1.5%與2%之間一個模糊地帶。

法國央行行長指出，歐元區利率現在離中性利率不遠，倘若超過這個利率範圍，升息可能更加有彈性，還有會比較慢。市場預估，歐元區在9月以及10月，連兩個月分別升息75個基本點之後，12月將再升50個基本點，明年2月又會再升50個基本點。