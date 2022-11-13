二十國集團（G20）領導人峰會11月15日至16日將於印尼峇里島正式召開。印尼政府方面透露，雅萬高鐵將於G20峰會期間測試運行，鐵路高速綜合檢測列車（CIT）的試運行將於16日展開。

根據澎湃新聞報導，雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和第四大城市萬隆，是「一帶一路」倡議當中，大陸與印尼合作的標誌性專案。

雅萬高鐵也是大陸高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈的海外建設項目，最高設計時速350公里。項目建成後，雅加達到萬隆的旅行時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘，改善當地交通狀況、帶動沿線產業開發，助力印尼經濟和社會發展，預計明年6月建成通車。

復旦大學「一帶一路」及全球治理研究院常務副院長黃仁偉日前在第六屆「一帶一路」與全球治理國際論壇上表示，東協與大陸已建立《區域全面經濟夥伴關係》（RCEP）、中國－東協自由貿易區（CAFTA），這兩大協定構成東南亞地區區域聯通的「軟體」；中南半島等東南亞地區的鐵路基建則是「硬體」，只有硬體和軟體兼具，市場一體化才能完全實現。