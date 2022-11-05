台北市長電視辯論會於今（5）日下午舉辦，進入交叉詰問環節，無黨籍候選人向國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中提問，對於能源政策的看法，並以詼諧的口吻訊問「該不該用愛發電？」陳則首先回應「拿假設性問題問我」，這句話飆出後才分析，能源政策包括電纜、配電及綠電等項目。此反應引發大批網友不滿，網友痛批陳「幹話機又上身了」。

黃珊珊向蔣萬安、陳時中兩位對手提問，對於能源政策的看法，並以諷刺的口吻問道「該不該用愛發電？」

針對黃珊珊的提問，陳時中立刻表示，黃的問題是「拿假設性問題問我」，並指出，能源政策包括電纜、配電必須做好，而綠電也很重要，發展風力發電這點是重點項目，台北市跟其他都市比起來，在這塊做得很不足；此外，省下來的電讓弱勢者也能來分享，這點也是很重要的。

陳時中的反應點燃大批網友怒火，湧入《中時新聞網》YT直播影片留言：「幹話機又上身了」、「真的是不嗆人不行耶」、「不嗆人嘴巴癢是吧？」「我大阿中果然凍未條了」、「不噴幾句幹話就是受不了」、「阿中正常發揮啦！」