無良公關公司發布偽造國民黨台北市長候選人蔣萬安、北市議員徐巧芯等人簽名文件黑蔣，遭告偽造文書與意圖使人不當選。民進黨台北市長候選人陳時中陣營卻暗示蔣營自導自演，國民黨台北市議員候選人詹為元反問，徐告自己做什麼？

詹為元表示，無良公關公司負責人是民進黨員，與綠營要角互動頻繁，這次釀成爭議後，乾脆說陳時中競選辦公室指示把粉絲頁關掉，成為台灣第一次網路側翼承認受選舉競選辦公室指示，發網路抹黑、造謠文章。

對於陳時中陣營稱，無良公關公司說受競辦指示發黑函，又不一定是指陳時中競辦，詹為元反問，如果是蔣萬安競辦自發黑函，那徐巧芯跑去告自己做什麼？陳陣營以這種說詞自清，不會覺得害臊？

詹為元也提到，陳時中陣營稱之前就收到很多該文件的匿名檢舉，還聲稱很多側翼都收到這樣的文件，那到底哪些人收到？為什麼國民黨的人都沒收到？撰寫者是不是就是陳時中競辦內部？

詹為元批評，陳時中陣營稱全案是蔣萬安陣營自導自演，還說沒有人會去做這麼蠢的事情，揶揄蔣陣營選情告急才會出奧步，但這句話應完整奉還陳陣營，是不是就是陳時中選情岌岌可危，才出這樣的無恥下流奧步，試圖影響選舉結果？

詹為元呼籲，國人應杜絕惡質選舉文化，陳時中陣營應該對抹黑的人與全民道歉。