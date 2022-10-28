儘管明年全球景氣展望趨於保守，近期伺服器、電動車亦傳雜音，台達電（2308）董事長海英俊及執行長鄭平還是看好兩大產業前景，預期明年兩大業務均可維持成長趨勢，鄭平表示，今年第4季應該跟第3季差不多，可能稍微少一點，明年第1季可望維持年增趨勢，明年亦是規劃成長。

台達電今天舉行法說會，受惠於傳統旺季來臨，除IA（工業自動化）各項業務表現不錯，台達電第3季合併營收1062.48億元，首度突破千億元，單季稅後盈餘110.68億元，雙雙創下單季歷史新高，單季每股盈餘為4.26元；累計前3季合併營收為2787.83億元，年增12.07%，稅後盈餘為247.55億元，年增20.53%，每股盈餘為9.53元，優於市場預期。

通膨升息持續衝擊全球經濟，全球主要科技廠展望趨於保守，近兩年高度成長的雲端伺服器及電動車近期也開始有雜音，不過海英俊及鄭平認為，這兩大產業成長趨勢不會改變。

海英俊表示，台達佈局電動車（EV）很多年，歐洲及美國主要車廠，甚至是日本車廠都做進去了，目前公司在各大車廠市佔率約10%，真正成長是從今年開始，第3季成長將近50%，成長幅度很大，現在訂單非常好，今年預估可以做到7億美元到8億美元，雖然因為GM、福斯及BMW等各大車廠積極推出電動車款，供給者變多造成價格下滑，這是正常現象，整個電動車大勢已經起來，明年如果有機會做到10億美元，就可以轉虧為盈。

在資料中心方面，海英俊表示，現在資料中心客戶已經不只是微軟這些，除了傳統的網路公司，還有電信公司把機房做成資料庫中心，雖然ASP沒有增加，但量在增加，由於資料量愈來愈多，每年都是倍數在成長，如影片等，尤其是IoT還沒有出來，如果出來需求更可怕。

鄭平則指出，由於資料累積都是倍數性成長，尤其是進入物聯網，連結很多的資料，包括：運算、分析及儲存，這樣的趨勢一定是一直往下走，我們短期內沒有感覺到需求明顯下滑，且中長期一定是持續成長建置，今年資料庫中心成長約30%到40%，明年低一點也有20%。

展望第4季，鄭平表示，今年第4季應該跟第3季差不多，可能稍微少一點，明年第1季可望維持年增趨勢，明年亦是規劃成長。

在毛利率方面，海英俊表示，毛利率跟營收規模有關，如果第4季營收維持千億元，可能可以維持30%，第1季因是淡季且逢農曆年，營收及毛利率會下來一點。

海英俊表示，通膨對所有公司及個人都有影響，我們到歐美也感受到通膨很厲害，對消費者影響很大，也對To C產品影響比較大，我們消費性產品愈來愈少，To B的產品愈來愈多，影響相對較小，為因應全球趨勢，製造分散是必行之路，且做解決方案就必須在當地擁有很有經驗的人員來服務，除原有生產製造基地，我們在歐洲成立新的研發中心，美國底特律也會有大型辦公室就近服務車廠，泰國最近亦購置新的土地，我們會持續資本支出，今年資本支出約160億元，明年因為還有幾個廠要蓋，不會比今年少。