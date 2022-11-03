信邦(3023)10月合併營收為27.92億元，月成長0.16%，再創單月歷史新高，由於客戶訂單強勁，信邦第4季營收有望上調，挑戰單季歷史次高，日系外資維持給予信邦「優於大盤表現」評等，今天盤中股價逆勢走高。

受惠於太陽能、風電、電動車及充電站等連接線組之需求增加，信邦10月合併營收未受到十一假期工作天數減少影響達27.92億元，月增0.16%，年成長31.64%，再創單月歷史新高，累計前10月合併營收為254.39億元，年成長19.6%。

信邦指出，10月合併營收成長，係汽車、綠能、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較9月成長11.78%、4.59%及14.34%；累計前10月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長19.03%、汽車產業成長36.77%、綠能及節能產業成長30.34%、工業應用產業成長22.53%、通訊及電子週邊產業成長0.88%。

就產品別銷售比重來看，連接線組生產銷售佔合併營收76.33%；連接器及零組件銷售佔23.67%。

若以產業別來看，工業應用產業佔合併營收27.67%；綠能及節能產業佔25.84%；通訊及電子週邊產業佔23.78%；汽車產業佔13.28%；醫療及健康照護產業佔9.43%。

信邦前3季合併營收225.71億元，年成長18.41%，合併毛利率25.53%，年減0.24個百分點，營業淨利25.37億元，年成長9.7%，稅後盈餘22.83億元，年成長21.17%，每股盈餘為9.71元，為歷年同期新高。

由於10月合併營收優於預期，信邦也微幅上修第4季營收目標，有望挑戰單季歷史次高。