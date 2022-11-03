IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)公布2022年10月自結合併營收60.05億元，較9月59.07億元成長1.66％、較去年同期51.02億元成長17.7％，連5月改寫新高。累計前10月合併營收529.48億元，較去年同期425.56億元成長達24.42％，已提前改寫年度新高。

南電先前表示，雖然下半年BT載板價格競爭壓力較大，但ABF載板供需持續吃緊，配合兩岸ABF載板新產能提前投產，對下半年展望維持正面看待，預期第三季營運可望續揚、再創新高，續拚毛利率、營益率、稅前淨利率、稅後淨利率「四率四升」。

南電尚未公布第三季財報，自結合併營收171.95億元，季增達13.23％、年增達21.84％，再創歷史新高。南電先前預期第三季營收及獲利可望續揚、再創新高，續拚毛利率、營益率、稅前淨利率、稅後淨利率「四率四升」。

南電預計10日召開法說，說明營運概況及展望。公司先前表示，雖然下半年BT載板價格競爭壓力較大，但ABF載板供需持續吃緊，配合兩岸ABF載板新產能提前投產，對下半年展望維持正面看待。此次法說對營運展望是否修正，預期將成為法人關注焦點。

法人認為，雖然半導體產業下半年進入庫存調整周期，部分客戶略為調整載板需求，BT載板受消費電子需求下滑影響壓力較大，但ABF載板的調整缺口仍隨即被補上，整體狀況仍供不應求。在部分客戶拉貨動能恢復下，預期南電第四季營收仍可維持與第三季相當高檔。