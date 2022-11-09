美國期中選舉前，各界預測民主黨可能輸掉眾議院及參議院，不過民主黨眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8日深夜表示，民主黨候選人表現「超乎預期」，她的說法並非空穴來風，英國《衛報》（The Guardian）評論，民主黨本屆上演大「驚奇」，連共和黨資深議員都感嘆「絕對不是共和黨浪潮」。

根據美國有線電視新聞網（CNN）預測，截至台灣時間9日下午5時，民主、共和兩黨在參議院選戰中勢均力敵，分別拿下48席，但都未達門檻的50席；眾院選情中民主黨目前拿下176席、共和黨195席，也都未達218席門檻。

裴洛西8日深夜發布聲明，大讚民主黨眾議院候選人表現「超乎預期」，「雖然許多選戰太激烈還無法分出勝負，但顯然全國各地的眾議院民主黨人及候選人表現大大超乎預期。」

雖然有可能必須交出議長槌，不過裴洛西的說法並非自我安慰，《衛報》評論，目前來看共和黨的期中選舉表現不佳，共和黨人搶著攀越「藍色高牆」，這股「紅潮」（red wave）並未如外界預測般拿下參眾兩院，目前兩院選情仍不明兩，這樣的結果「令人驚訝」。

尤其選前民調顯示，比起墮胎權及民主是否已死，選民更在意通膨及經濟議題，這導致多方預測包括新罕布什爾州（New Hampshire）參議員何珊（Maggie Hassan, D-NH）、紐約州長侯可（Kathy Hochul）在內等原本地位穩固的民主黨人可能翻船，不過兩人都順利連任。

這場選戰中最令人驚訝的莫過於競選賓州參議員的民主黨人費特曼（John Fetterman）擊敗代表共和黨出征的知名外科醫生奧茲（Mehmet Oz），另外立場極端的科羅拉多州共和黨眾議員波柏特（Lauren Boebert）也可能敗給民主黨的佛里希（Adam Frisch）。

共和黨資深參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）坦言，本屆選戰「絕對不是共和黨浪潮」。

據美國「國會山莊報」（The Hill）報導，共和黨資深參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時坦言，本屆選戰「絕對不是共和黨浪潮」，他感嘆共和黨未能提前取得勝利，他原本預期參院能提早拿下51、52席。