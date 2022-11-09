毛利回升，喬山(1736)第三季每股稅後盈餘0.74元，第4季為傳統旺季，營收及毛利率可望持續攀升，營運可望持續創高。

喬山第3季歸屬於母公司業主稅後淨利2.2億元，較去年同期增加7.3億元，EPS 0.74元。目前已進入健身器材銷售旺季，健身房客戶裝機計畫皆已排定並如火如荼進行中，家用器材也進入到年底的節日採購季。預計第四季的營收及毛利率可持續攀升，營運表現將可持續創高。

喬山指出，第三季每月營收均創歷史新高，單季營收突破80億元，較去年同期增加11%。除營收雙位數年增，由於海運費及原材物料價格明顯回落，單季毛利率亦由上半年的41%一舉拉升到44%。在營收放大、毛利提升、以及台幣匯率助攻下，推升集團第三季獲利。總計歸屬於母公司業主權益稅後淨利2.2億元。單季貢獻每股盈餘0.74元，較去年同期每股虧損1.67元，每股盈餘獲利改善2.41元。

儘管目前全球經濟環境的不確定性仍高，但運動的年齡層及人口卻持續的擴大，尤其現今大多數的健身房走的是平價收費且會員費月繳的策略，拉低會員進入門檻。

今年以來各大連鎖健身房會員人數持續攀升，顯現這類型的運動消費型態不易受經濟因素影響，反而更容易把處於高壓及期望減少大型支出的人，帶進健身房運動紓壓。

喬山在全球商用健身器材市場市佔第一，是全球前八大的連鎖健身房的主要供應商，健身房市場的持續擴展，對喬山未來的營收增長有明確的正向助益。