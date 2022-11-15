昇達科(3491)今(15)日舉辦法人說明會，總經理吳東義表示，儘管第四季營收預估會比第三季下滑，惟2023主要動能來自低軌衛星以及5G，看好明年營收會有2成的年成長。

昇達科第三季營收5.07億元、季成長6.49%、年成長6%；單季稅後淨利為1.11億元、季成長21.9%、年成長61%；每股稅後盈餘為1.41元。單季毛利率為41.7%，季成長0.57個百分點、年成長4個百分點，創下2017年第二季後的逾5年單季新高；營業利益率為16.6%、季成長0.33個百分點、年成長2.99個百分點。

昇達科前三季合併營收14.3億元、年成長14%；稅後淨利為2.23億元、年成長22.7%；累計每股淨利3.59元。昇達科前三季毛利率從去年的37%大幅提升至40%，在第三季更逼近42%。昇達科今年營業淨利呈現逐季攀升，營業淨利率由年初的11%提升到17%，累計前三季營業淨利達48%。

產品營收占比上，吳東義表示，昇達科前三季射頻天線41%，預計明年會有1成的成長；電信網路工程占比11%、相較去年同期減少13.8%，但目前手邊得未交訂單達1.7億元，故看好明年會有很大的成長；微波&毫米波占比36%；低軌衛星占比12%、年成長120%，整體成長幅度還是略遜於年初預期，有許多訂單遞延到明年。

昇達科在低軌市場主要客戶包括3大營運商(SpaceX、Telesat、Oneweb、Amazon)以及4大系統設備商，為製造商之直接合格供應商，以技術優勢直接合作天線端各式產品項目，供應產品包括地面站/使用者終端/衛星酬載之天線前端各式元件，認證產品項目已超過20多款，陸續量產及試產品項持續增加中，明年低軌衛星成長上看6成。

昇達科預計第四季營收會相較第三季衰退，但會比今年第一季好。至於2023年，吳東義表示，射頻應用市場持續升溫，射頻天線商機成長加速，雖有不利的經濟因素影響，但明年成長仍可預期；行動回傳網路受惠於5G鋪設之逐漸普及及各國寬頻基建工程之更新，業務成長仍續強，另外，5G網路工程明年也將穩定成長；整體來說，看好明年營收會有2成的年成長，主要動能來自低軌衛星、5G。