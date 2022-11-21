根據泰國官方21日最新數據，受到旅遊業復甦以及消費力增加所推動，泰國第三季經濟成長，不僅創自去年下半年以來最大。同時，也是連續四季都是上漲的。

在今年年初大規模放寬新冠抗疫規定後，旅遊業迅速回溫，這個東南亞第二大經濟體在七到九月GDP年增4.5%，表示正穩步走在復甦的道路上。但是，全球經濟成長趨緩，以及通膨大漲是未來景氣隱憂。

泰國政府表示，今年GDP可望有3.2%，是落在之前預估區間2.7%至3.2%的上緣。同時，預估明年GDP為3%至4%。去年，泰國經濟成長只有1.5%，屬於東南亞地區的後段班。

泰國政府指出，明年經濟成長有機會再向上，是因為旅遊業持續好轉，加上民間與政府投資擴大，還有內需跟著增加，農產也應會成長所致。若按季來計算，泰國上季GDP經季節性因素調整後，也增加1.2%，高於預估值0.9%。

最新經濟成長表現不俗之下，專家學者預估，泰國央行可能會在三十日既定政策利率會議中升息一碼，也就是再提高二十五個基本點，用來打擊當地已經衝高至十四年新高的通貨膨脹。