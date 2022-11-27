亞洲棒球總會（BFA）會長辜仲諒有感於亞洲棒球實力落差，27日捐贈棒球相關物資給予泰國青少棒球員，將台灣棒球公益模式推廣至亞洲，穩固各國基層棒球，要與亞洲各國攜手，打造「Asian Power！」的棒球競爭力。

辜仲諒胸懷「亞洲大聯盟」、拉齊亞洲各國棒球實力的願景，首要之務即是協助各國鞏固基層棒球。同時身為中國信託慈善基金會董事長的他，擬將中信慈善基金會「愛接棒」計畫複製到泰國，故此行捐贈泰國Suphanburi Sport School Youth Baseball Team青少棒球員相關物資，如頭盔、球棒及手套，透過撒下棒球種子，讓更多愛好棒球的孩子從中找到樂趣，自幼建立榮譽感、認同感及自信心，未來有機會開花結果，讓泰國棒球實力大躍進。

辜仲諒也提到，台灣「愛接棒」計畫資助的偏鄉棒球隊，球員多半來自貧困的家庭，在「愛接棒」計畫的支持之下，孩子能專心打球且兼顧課業，藉由棒球建立信心、找到翻轉人生的機會，至今在台灣共有10位接受計畫扶持的小球員曾入選國家代表隊，包括6位入選為U12世界盃及4位入選U15世界盃國手。

目前泰國僅有8支青少棒球隊，以及包括Suphanburi Sport School及Chiangmai Sport School的兩所體育中學有開設棒球課程，並聘請前國手擔任老師；泰國棒球協會每周末也會請日本籍教練及志工指導愛好棒球的孩子們，透過泰國籍和日本籍學生的聯盟賽增加比賽經驗。

泰國棒協會長烏提恰（Vutichai）指出，泰國棒球發展欠缺物資，感謝亞洲棒球總會及辜仲諒會長大力支持、奔走，為泰國棒球打造更好的環境。接受捐贈的小球員菲亞斯（Feas）說：「我已經打棒球4年，都是使用舊的裝備，很開心今天拿到全新的球具，希望趕快上場使用。最喜歡的球星是美國大聯盟天使隊的大谷翔平，也以他為目標邁進。」