「徐生明國際少棒錦標賽」今年邁入第10屆，12月3日將於高雄市立德棒球場點燃戰火，32支球隊將在4天的賽會期間切磋球技、以球會友，來自南韓的大邱LIONS俱樂部也首度來台和國內勁旅一較高下。

已故總教練徐生明遺孀「師母」謝榮瑤表示，「我做到我當初對徐總的承諾，十年的堅持，十分辛苦，但也十分感恩。不過十年下來，也算是十年有成，期待能夠十全十美！」

現任徐生明棒球發展協會理事長的謝榮瑤回想10年來的點點滴滴，感觸比任何人都深。她說：「2013年在我先生告別式上一個口頭承諾，肩上扛下了諾言的重擔。雖然一路過程相當辛苦，也遇到很多挫折，甚至有時感覺疲憊沮喪…...但內心常有一個聲音告訴我：『加油！妳可以的。』所以在貴人們的贊助及志工協助之下，一一的挺下來走到今天。」

謝榮瑤特別感謝體育署、高雄市政府的贊助，還有年年負責轉播的客家電視台、協助偏鄉醫療的聯新國際醫療集團張煥禎總執行長、林頌凱院長；一直以來對徐生明棒球發展協會鼎力相助的雪芃廣告董事長謝中川、黑松公司、富邦悍將、味全龍、義大犀牛等球團，以及雷科公司董事長鄭再興，還有所有提供贊助的企業、球員、球迷、志工等等，「因為有你們的支持，我才能堅持到今天，這個比賽也才能舉辦到第10屆。」

徐總當初為了避免故鄉的孩子誤入歧途，運用最擅長的棒球，擬定了「美濃少棒十年計劃」。他過世之後，謝榮瑤舉辦徐生明盃，延續他這個理念，10多年的耕耘，誕生了第一批的職棒球員中信兄弟劉貴元、富邦悍將劉俊豪，還有更多的選手都經過過徐生明盃的洗禮，也現場體驗過拔蘿蔔、寫作文、彩繪紙傘的樂趣。不論現在還有沒有打球，仍持續在傳承徐總「穿上球衣、永不放棄」的精神。

提到徐總，劉貴元表示，「在球場上滿嚴厲的，不能在球場上開玩笑，有一次我們在外野玩過頭，徐總球棒一丟，騎摩托車就就回家了，讓我們滿驚訝的。」劉俊豪則表示，「徐總在場上要求要專注、要有態度，但私底下像自己爸爸，很照顧我。」

目前就讀台大材料科學系的楊鈞，曾是2015年第3屆U12世界盃棒球賽中華隊國手，不但擔任選手代表以全英文宣誓，還在對古巴之戰擊出中華隊首轟、獲選明星外野手。他從小就允文允武，不但球打得好，功課更是頂尖。

回憶起徐總，楊鈞說：「他希望你把球場學到的東西，都發揮到其領域，對我之後來說幫助很大；他之前說過穿上球衣永不放棄，這可能是我們那時候比賽的口號，但後來我在唸書或是遇到其他瓶頸的時候就會想到這句話，我以前練球的時候都可以挺過來，他之前會用行動告訴我們，沒有什麼事是做不到的，這讓我之後想放棄的時候，不會有放棄的念頭。」

同樣是第3屆U12世界盃棒球賽國手、目前就讀美和科技大學的李昌洲則說：「穿上球衣永不放棄，這句話從我小六的時候一直跟我到現在，在球場上就算輸，只要記得這句話，就還會繼續拼，全力發揮出來，不要讓自己留下任何遺憾，是他教我們的道理。」

徐生明國際少棒錦標賽舉辦10屆，今年除了固定的棒球教室，有職棒球星來指導小朋友球技，還新增的「運科小學堂」，現場為選手進行測試。不過，募款一年比一年困難，謝榮瑤決定讓比賽在十分圓滿的情況下畫下句點，但徐總子弟兵的林益全和高國輝都呼籲大企業能接手贊助。林益全說：「徐生盃這麼有意義的少棒錦標賽，可以延續一直做。」高國輝則表示，這是非常有意義的活動，由衷的希望它能繼續辦下去。