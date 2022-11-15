111學年度UBL大專棒球聯賽即將點燃戰火，在開賽記者會中，教育部體育署洪志昌副署長期許持續與大專體總共同努力下，積極為大專棒球選手打造優質的舞臺，培育更多優秀的棒球人才，並提升大專棒球能見度。最受矚目的公開一級賽事將在11月22日於臺東開打，經過預、複賽階段的考驗，明年1月14、15日迎接冠軍。

大學階段不僅是選手磨練技術、強化心智的重要階段，也鼓勵所有熱愛棒球的學子能多挑戰自我，本學年度以「絕對可以」作為賽事精神，激勵選手想做什麼就勇於嘗試，抱持「挑戰的勇氣」踏出舒適圈，同時帶著「實踐的信心」付諸行動、從中學習，並且相信自己能做到！期許由UBL球員帶動群體成長，共創「絕對可以」的正向影響力。

UBL大專棒球聯賽自85學年度舉辦至今，培育許多優秀棒球選手，上學年度參與賽事的選手中，已有35人獲得職業球團青睞（中華職棒、日本職棒及美國職棒）。而在上(10)個月落幕的U23世界盃賽事中，中華隊拿下季軍創史上最佳成績，其中林振瑋、游騰堯及王騰玉等三名國手為本季UBL參賽球員，現身今日記者會分享參與國際賽事之經驗及收穫。

從UBL踏入職棒的選手中，上學年度擔任臺灣體大主力游擊手的日籍球員永田颯太郎，經過臺灣大學棒球戰場的磨練，日前在日職選秀成為樂天金鷲隊育成選手第四指名，寫下我國大學所屬球員在日職選秀上榜的首例。永田颯太郎十分感謝臺灣的栽培，離臺之前特地出席今天的UBL記者會，分享這三年在臺的成長。同時更在記者會上驚喜與目前效力於樂天金鷲隊的「前輩」、旅日投手宋家豪相見歡。

宋家豪過去就讀國立體大時期就是陣中的王牌投手，102、103學年度兩度在UBL四強戰繳出9局完投勝，是球隊締造二連霸的大功臣，大學四年間無論球技、心理層面都有顯著成長，透過持續提升自我，在完成大學學業後，替自己爭取到旅日發展的機會，如今也已站穩一軍，他以透過自身的例子，勉勵所有大專球員，只要準備好自己，都能在適合的舞臺發光發熱。

本學年度賽事共有98校合計124隊參與，分為公開一級、公開二級、一般組以及公開女生組。公開一級賽事將在11月22日開戰，預賽16隊進行單循環賽事，先後在臺東、高雄開打；複賽於臺中臺體大棒球場進行，由8強球隊採單循環賽，且複、決賽提供場場直播，邀請大家一同關注UBL大專棒球聯賽，並鎖定緯來體育臺、SSU TV帶來的轉播服務，為選手加油。