Refinitiv預估數字顯示，S&P 500公司當中，2022年第三季整體的獲利年成長3.1％，科技股為-3.4％，但為谷底，之後的季度逐漸好轉。此外，分析師預期，2023年第二季開始，科技股獲利回到正成長，且成長速度超過整體S&P 500公司，整體美國企業獲利回到成長軌道。

投信法人指出，科技股自今年第二季以來從評價面修正轉往基本面修正，後市仍將震盪整理，不過，由於科技股短線乖離過大，有技術性反彈可能，目前正是逢低布局時機。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，高成長個股已進入具吸引力價位，相關題材中較看好循環經濟利基股，其轉嫁能力強、生產穩健、良好成本管控、提供抗通膨或必須性商品的企業較多；此外，智慧能源中如替代能源等個股波動較劇烈，但在政策支持下，逢低可適當加碼。儘管永續主題投資仰賴結構性成長機會，但長期而言，仍處在順風地位，留意本季短線超跌的買進機會。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示，高盛最新預估指出，展望2023年S&P 500成分股EPS年增率仍有3％，其中資訊科技類股更會從2022年年增4％上升至2023年的6％。

楊金峰認為，推估在2023年下半年，隨著主要央行貨幣政策不再那麼緊縮、全球各國經濟陸續重啟下，智慧型手機與車用電子需求回溫及企業對資訊安全的重視與日俱增，半導體產業將展開新一輪復甦週期，相關產業鏈獲利或將有所提振。