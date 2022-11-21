寶成(9904)2022年製鞋業務成長、通路業務衰退情況下，本業獲利恢復成長動能，不過，受到南山人壽粗估轉投資收益減少情況干擾，法人預期2022年整體獲利將僅能小幅增加。

展望2023年，法人認為，寶成製鞋業務恐將微幅衰退、通路業務將重返成長的情形，本業獲利將持續成長，不過，保守看待南山人壽轉投資收益，寶成2023年度營收將會小幅成長。

寶成持股51.11%重要子公司裕元工業主要負責寶成集團全部製鞋業務，如運動鞋、休閒鞋、戶外鞋、運動涼鞋及鞋底鞋材的銷售。主要代工客戶為國際品牌大廠，如Nike、adidas、Asics、New Balance、Timberland、Salomon等。

裕元前3季營收及獲利聯袂揚升，成長主因在於製鞋獲利金額成長31%，帶動獲利成長。法人預期，2023年，在裕元製造部門預期整體製鞋出貨量微幅衰退4~5%、單價微幅成長，整體製造端營收將微幅衰退0.5~1%；通路業務可望恢復成長，預估裕元2023年營運將維持成長。

寶勝國際為裕元持股62.2%，換算寶成間接持股31.79%。寶勝國際營收主要分成零售業務、品牌代理業務等兩部分。2023年在疫情負面利空鈍化，中國大陸終端消費恢復正常往年水準，再搭配品牌廠銷售策略，法人預期寶勝將恢復同店成長態勢，獲利可望大幅成長。