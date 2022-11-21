全球戶外機能服飾大廠光隆實業控股今召開法說會，董事長詹賀博表示，受惠於成衣出貨強勁，今年前三季稅後淨利8.09億元，已超過去年全年獲利。前三季戶外機能服飾營收已達到27.70億元，年增68.5％，未來將繼續積極拓展戶外成衣業務，帶動獲利進一步成長。

光隆今年第三季受惠於成衣表現亮眼，營業淨利與稅後淨利雙創歷史新高，營業淨利3.51億元，年增952.8％，稅後淨利3.7億元，年增3167.5％，每股純益2.78元。展望第四季，成衣業務接單穩定，單季營收仍可出現雙位數成長，佔營收比重有機會挑戰6成，預期光隆第四季合併營收仍將優於去年同期，全年合併營收可望挑戰新高。

在歐美疫情解封、民眾重啟戶外活動後，戶外用品巿場的需求明顯回溫，光隆前三季成衣事業年增率達70.8％，營收比重來到56％，在高毛利成衣出貨比重大幅提升下，獲利表現明顯獲得提升，前三季毛利率與營業淨利率分別來到16.9％及9.6％，成衣產品占合併營業利益更高達79％。

對於未來的成長策略，詹賀博指出，光隆過去靠著提供多樣的產品種類，一站式的服務吸引到歐美滑雪與戶外品牌，成為他們的主要代工廠，現在光隆專精於少量多樣、複雜的戶外機能服飾，除了原先的歐美滑雪與戶外品牌之外，更進一步吸引到快速成長的中小型品牌(年營收新台幣10至50億元)，或是想要發展複雜戶外機能服飾的中大型品牌 (年營收新台幣50億元以上)。

展望未來，詹賀博表示，光隆將運用科技提升生產效率，以具規模的生產實力及對於複雜戶外機能服飾的多年經驗，進一步獲取大型品牌客戶。隨著服務更多類型的客戶，光隆有源源不絕的成長動力，將與客戶共同成長。